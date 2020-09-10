فيضانات النيجر تخلف 65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب

الخميس 10 سبتمبر 2020

أعلنت السلطات في النيجر، أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ يونيو خلفت 65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب، في حين لا تزال المياه تغمر أحياء عدة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة والجافة في الساحل الأفريقي.



وكانت الحصيلة الرسمية السابقة في نهاية أغسطس أفادت بتسبب الفيضانات بـ45 قتيلاً و226 ألف منكوب.

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والأربعاء قالت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث إنّ حصيلة الفيضانات على الصعيد الوطني هي تضرر 329.958 شخصاً أي 38.099 أسرة، وسقوط 65 قتيلاً، 51 منهم قضوا من جرّاء انهيار منازلهم بسبب الفيضانات والـ14 الباقون قضوا غرقاً، بالإضافة إلى 90 جريحاً.

وأضافت أنّ الفيضانات أسفرت أيضاً عن تدمير 34.000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتاراً من الأراضي المزروعة.