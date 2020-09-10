لبنان.. اندلاع حريق هائل بـ«مرفأ بيروت» ومخاوف من كارثة جديدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: نشب حريق بمرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، وتحديداً في منطقة السوق الحرة. ووفقاً لـ”الإخبارية”، نشب الحريق في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات، وهرعت فرق الدفاع المدني لمباشرته. Advertisements ويعد هذا الحريق الثاني، بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس. وتثير هذه الحرائق هواجس المواطنين، بعد انفجار الرابع من 4 أغسطس الماضي، والذي بدأ بحريقٍ في المرفأ.

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