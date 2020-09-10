شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: تركيا لم تعد شريكة وتصرفات "أردوغان" غير مقبولة والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أوروبا إلى أن ترفع «صوتاً أكثر وحدةً ووضوحاً» تجاه تركيا التي «لم تعد شريكةً».

وقال قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا «نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي لديها اليوم تصرفات غير مقبولة، ويجب عليها أن توضح نواياها».

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوقت نفسه عن «رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا».