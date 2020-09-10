شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تخفف القيود التى فرضتها على 23 دولة بعد انتقادها والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الماليزي، اليوم الخميس، إن بلاده سوف تخفف الحظر الكلي الذي فرضته مؤخرا على الوافدين من الدول التي أعلنت تسجيل أكثر من 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

وقال إسماعيل صبري يعقوب خلال مؤتمر صحفي، إنه من المقرر أن يتم السماح لحاملي التأشيرات طويلة الأمد أو تأشيرات العمل، من الدول التي تم إدراجها حديثا على القائمة السوداء، بدخول البلاد، لحين صدور "إذن من إدارة الهجرة" و"خطاب دعم من سلطات الاستثمار الماليزية أو الوكالات ذات الصلة".

وكان قد تم فرض القيود الجديدة التي شملت 23 دولة، يوم الإثنين الماضي، مما أثار احتجاجات من جانب جماعات الضغط التجارية الأجنبية في ماليزيا، وهي ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا.