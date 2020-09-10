شكرا لقرائتكم خبر عن 740 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
سجلت الكويت 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92822 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 556 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9226 حالة.
وأشار إلى أن عدد المسحات التي جرى القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5384 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 663135 فحصا.
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