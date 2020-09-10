شكرا لقرائتكم خبر عن "الايسيسكو" تطلق نداءً عاجلا للتضامن مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

وجهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم نداءا عاجلا الى الدول الأعضاء، وجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، لتقديم كل ما بوسعهم من عونٍ ومساندةٍ للسودان في هذه الظروف، التي فرضت على هذا البلد أوضاعاً مأساوية تضافرت مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا وأوضحت المنظمة، في هذا النداء الذي وجهته اليوم، انه نظراً إلى ما خلفته الكارثة من مخاطر على المواقع الأثرية السودانية، فإنها تتبرع مبدئيا بمبلغ مئة ألف دولار، لأغراض حماية تلك المواقع وترميمها، معبرة عن قناعتها بان حكومة وشعب السودان قادرون على تجاوز آثار هذه المحنة، بما عهد فيهم من صلابة ومصابرة.

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