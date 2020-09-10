شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تركيا على رأس الدول المخترقة لحظر السلاح في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد التقرير، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محليه اليوم، أن “تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة”.
وسلط التقرير الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.
وكشف التقرير أن “تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا لدعم ما يسمي بحكومة الوفاق في طرابلس".
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