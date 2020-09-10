اخبار العالم

إندونيسيا تعيد قيود كورونا في 14 سبتمبر بعد تزايد الإصابات 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعيد قيود في 14 سبتمبر بعد تزايد الإصابات  والان نبدء بالتفاصيل

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، مع استعداد العاصمة للعودة إلى قيود أكثر صرامة على الحركة لوقف تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سجلت 3861 حالة إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة حتى ظهر اليوم، مع 120 حالة وفاة جديدة.

وأصيب إجمالي 207 آلاف و203 أشخاص حتى الآن بكورونا في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من بينهم 8456 شخصا توفوا بالمرض.

وتم تسجيل ما يقرب من ثلث الحالات الإجمالية في إندونيسيا في العاصمة جاكرتا، التي سجلت 1274 إصابة جديدة و17 حالة وفاة اليوم الخميس.

وأدت الطفرة في عدد حالات الإصابة في العاصمة إلى الضغط على البنية التحتية الطبية، ما أجبر الحكومة الإقليمية على استئناف قيود التباعد الاجتماعي واسعة النطاق اعتبارا من 14 سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تعيد قيود كورونا في 14 سبتمبر بعد تزايد الإصابات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا