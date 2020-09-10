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طائرات هليكوبتر للسيطرة على حريق في مرفأ بيروت.. ولا إصابات 

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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات هليكوبتر للسيطرة على حريق في مرفأ بيروت.. ولا إصابات  والان نبدء بالتفاصيل

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اندلع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

ورأى شاهد من رويترز ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

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و قال الجيش اللبناني إن طائراته الهليكوبتر ستستخدم للمساعدة في إخماد الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر تتجه إلى المنطقة، ويتدلى منها حاولة مياه.

فيما أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنه لا مخاوف من حدوث انفجار بسبب الحريق ولا إصابات باستثناء بعض حالات ضيق التنفس.

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