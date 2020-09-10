شركة بريطانية تدخل خط لقاحات كورنا: فعالية عقارنا خلال نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسترا زينيكا للأدوية إن الشركة ستعرف قبل نهاية العام إذا كان لقاحها التجريبي يحمي الناس من الإصابة بمرض كوفيد-19 بشرط أن تتمكن من استئناف التجارب قريبا.
وأضاف باسكال سوريو الرئيس التنفيذي في فعالية عبر الإنترنت، إن أسترا زينيكا لم تعرف تشخيص حالة المريض بعد، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان يعاني التهاب النخاع المستعرض، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الفحوص.
وقال سوريو، إن تعليق التجارب على اللقاح، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أفضل لقاح واعد لفيروس كورونا، أمر عادي.
وتابع قائلا :"إنه أمر شائع جدا في الحقيقة، وسيقول كثيرون من الخبراء الشيء نفسه".
وأضاف: "الاختلاف بيننا وبين تجارب اللقاحات الأخرى هو أن العالم بأسره لا يراقبها، بالتأكيد. إنهم يتوقفون، ويدرسون، ثم يستأنفون (التجارب)".
وأكد أن أسترا زينيكا ستمد الدول باللقاحات بشكل متزامن لضمان توزيع عادل ومتكافئ. وأضاف أن الشركة تقترب من القدرة على إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع في شتى أنحاء العالم حتى لا تفرض الحكومات قيودا على التوزيع.
وعلقت الشركة البريطانية هذا الأسبوع تجارب في مراحلها الأخيرة بعد مرض أحد المشاركين فيها في بريطانيا. وأفادت تقارير بأن المريض يعاني أعراضا تتفق مع الإصابة بالتهاب نادر بالنخاع الشوكي يعرف بالتهاب النخاع المستعرض.
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