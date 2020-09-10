وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، اليوم الخميس، إن البلدان ساهمت بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن، واصفا ذلك بـ "التمويل الأولي".
وتابع قائلا: "لكننا الآن بحاجة إلى 35 مليار دولار أخرى للانتقال من بدء التشغيل إلى التوسع والتأثير".
"هناك حاجة ضرورية لهذه المبالغ، بدون ضخ 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والبدء على الفور، سنخسر الفرصة الحقيقية لذلك".
وتابع قائلا: "لكننا الآن بحاجة إلى 35 مليار دولار أخرى للانتقال من بدء التشغيل إلى التوسع والتأثير".
"هناك حاجة ضرورية لهذه المبالغ، بدون ضخ 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والبدء على الفور، سنخسر الفرصة الحقيقية لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار لدعم برنامج لقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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