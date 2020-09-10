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الامم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار لدعم برنامج لقاحات كورونا

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وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، اليوم الخميس، إن البلدان ساهمت بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن، واصفا ذلك بـ "التمويل الأولي".

وتابع قائلا: "لكننا الآن بحاجة إلى 35 مليار دولار أخرى للانتقال من بدء التشغيل إلى التوسع والتأثير".


"هناك حاجة ضرورية لهذه المبالغ، بدون ضخ 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والبدء على الفور، سنخسر الفرصة الحقيقية لذلك".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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