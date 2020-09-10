البرلمان ينهي القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون كلية الشرطة

انهى مجلس النواب، الخميس، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988".



وأضاف المصدر أن المجلس "أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1980، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980". وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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