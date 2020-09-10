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فرصة كبيرة أمام الشرطة العراقي للتأهل الى الدور المقبل من دوري ابطال آسيا

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2020-09-10 | 13:28

فرصة كبيرة أمام الشرطة العراقي للتأهل الى الدور المقبل من دوري ابطال آسيا

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اتيحت فرصة كبيرة امام نادي الشرطة العراقي، بالتأهل الى الدور المقبل من دوري ابطال آسيا 2020-2021.
ويلعب الشرطة في المجموعة الأولى التي تضم اندية الأهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال طهران الإيراني، حيث يحتل المركز الرابع بالتساوي بالنقاط مع استقلال طهران برصيد نقطة واحدة خلف المتصدرين الأهلي والوحدة المتساوين بالنقاط ايضاً برصيد 4 نقاط.

وذكر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، ان "نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعلن عدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا (الغرب)، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد من الفريق بفايروس المستجد".

وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة".


وتابع "سوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة".

وبعد انسحاب الوحدة سيكون الشرطة في وصافة الترتيب الى جانب استقلال طهران برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر ان تستأنف مباريات البطولة يوم الاثنين المقبل بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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