2020-09-10 | 13:28
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وذكر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، ان "نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعلن عدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا (الغرب)، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد من الفريق بفايروس كورونا المستجد".
وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة".
وتابع "سوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة".
وبعد انسحاب الوحدة سيكون الشرطة في وصافة الترتيب الى جانب استقلال طهران برصيد نقطة واحدة.
ومن المقرر ان تستأنف مباريات البطولة يوم الاثنين المقبل بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة كبيرة أمام الشرطة العراقي للتأهل الى الدور المقبل من دوري ابطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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