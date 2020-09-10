فيديو مرعب.. نمر يفاجئ الجالسين فى أحد المطاعم الإفريقية

وخلال تناول وجبة الإفطار، ظهر نمر مرقط بشكل مفاجئ داخل مطعم فندق سيينغيتا إيبوني في محمية سابي ساندز شمال مدينة يوهانسبرغ.
وتقول إريكا لويز مصورة الفيديو، إنها فجأة وجدت القرود تصدر أصواتا وحركات غير عادية.
وأوضحت أن موظفي الفندق مدربون على التعامل مع مثل هذا النوع من المفاجأت، حيث نصحوها بضرورة الالتزام بالهدوء والصمت، في حين كان النمر المرقط قريبا للغاية منهم.
وتقول إريكا لويز مصورة الفيديو، إنها فجأة وجدت القرود تصدر أصواتا وحركات غير عادية.
وأوضحت أن موظفي الفندق مدربون على التعامل مع مثل هذا النوع من المفاجأت، حيث نصحوها بضرورة الالتزام بالهدوء والصمت، في حين كان النمر المرقط قريبا للغاية منهم.
وأضافت إريكا لويز أنها كانت قد شاهدت النمر أمام الفندق، في وقت سابق من صباح ذات اليوم، وهو يصطاد نوعا من الظباء.
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