تركيا تعتقل 22 شخصًا بينهم شرطيون.. التهمة "غولن"

أصدرت السلطات التركية، الخميس، قرارات اعتقال 22 شخصًا؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة وقعت صيف العام 2016.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك" التركية، وتابعته ”الخليج 365” فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة أضنة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه (جنوب)، وشمل 15 ولاية أخرى.

ووفق المصدر فإن قرار الاعتقال شمل ضابط صف، ومدرسين وموظف بهيئة الضمان الاجتماعي وستة موظفين بالقطاع الخاص وأفراد من الشرطة.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

Advertisements

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.





ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.

وفي 15 يوليو/تموز أيضًا، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.