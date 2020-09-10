تركيا.. سجن 5 صحافيين بتهمة كشف هوية عميلين للمخابرات في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال محامٍ إن محكمة تركية أصدرت،، أحكاماً بالسجن على خمسة صحافيين لكشفهم هوية اثنين من عملاء الأمن لقيا حتفهما في ليبيا، حيث تساعد أنقرة حكومة «الوفاق الوطني».

وذكرت وكالة «رويترز للأنباء»، أن الاتهامات تركزت على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير (شباط) أن «عدة شهداء» سقطوا في ليبيا، حسب قوله.

Advertisements

وقال محامي الدفاع، جلال أولجن، لـ«رويترز» بعد الجلسة إن صحافيين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حُكم على ثلاثة بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات التركية، ونفى المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحافي.

وقال أولجن: «سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف، هذا ليس قراراً قانونياً. هذا قرار سياسي»