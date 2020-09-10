شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل 3861 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات لوزارة الصحة في إندونيسيا، أن البلاد سجلت 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 207 آلاف و203 حالات.



كما سجلت السلطات 120 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 8456، وهي أعلى حصيلة وفيات بكورونا في جنوب شرق آسيا.

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