شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا ترصد 1982 إصابة جديدة بكورونا في يوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.



وأوضح المعهد اليوم على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي 255366 شخصاً على الأقل أصيبوا حتى الآن بالفيروس في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ عدد حالات الوفاة 9341 حالة، ويزيد ذلك على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي ثلاث حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا ترصد 1982 إصابة جديدة بكورونا في يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.