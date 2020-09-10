شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة من إبراهيم منير لمكاتب للإخوان الإدارية وشبابهم بإشعال أوضاع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة الجماعة الإرهابية في المحاولات التي لا تنتهي لإشعال الأوضاع في مصر، وترديد الشائعات، والتشكيك في كل الإنجازات التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الماضية، صدرت تعليمات جديدة من الإرهابي إبراهيم منير للمكاتب الإدارية للإخوان وشبابهم داخل مصر، من اجل خطة شر جديدة، تتثمل في نشر شائعات، من شانها النيل من استقرار مصر، وامان شعبها، في ظل الضربة الكبيرة التي تلقتها الجماعة الإرهابية، والتي تمثلت في القبض على محمود عزت، الذي كان مختبئاً يدير خطط الجماعة.



موقع العربي الحديث، نشر محضر اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية، تحت أمر الإرهابي إبراهيم منير ، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عقب القبض على محمود عزت .

وتناول الاجتماع الأوضاع في مصر، والتأكيد على ضرورة استغلال حالة الغضب التي يرصدها عناصر الإخوان في الجمهورية، والعمل على إشعال فتيل الثورة وانتظار التحرك الثورى الذى قد يصل بالجماعة إلى أهدافها.

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واستشهد محضر الاجتماع بعدد من كلمات سيد قطب، ووصفه بالشهيد عليه رحمة الله، ويعتبر هذا الأمر من أهم بصمات إبراهيم منير في قيادة الجماعة، الأمر الذى قد يدفع الشباب إلى استخدام مزيد من العنف.

وفيما يلي تفاصيل محضر اجتماع الجماعة الإرهابية، وتوجيهاتهم للمكاتب الإدارية



