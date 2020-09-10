شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة تعميم الكارت الذكى للفلاح لبدء لإصلاح الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه بتطبيق الحيازة الزراعية أو كارت الفلاح الذكي ستكون أولى خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه ومده بجميع متطلباته، خاصة وأن كارت الفلاح سيعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، وله دور كبير في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاجها.

وأضاف أن منظومة كارت الفلاح الذكي لو تمت بشكل الصحيح وكان هناك نظام جيد يدير تلك المنظومة سيخدم الزراعة بصورة كبيرة إلى جانب أن كارت الفلاح الذكي سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، كما سيحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه.

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وطالب عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة إرشاد وتوعية الفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يقومون بالتعامل مع الفلاح والتيسير عليه، خاصة وأنه حال وجود هذا الكارت سوف يساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج، هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها.

يذكر أنه قد حل أمس الموافق 9 سبتمبر عيد الفلاح الـ 68 وتحتفل به مصر بعيد الفلاح المصرى كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية.