بالصور.. حملات لتعقيم وتنظيف المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

كثفت مديرية أوقاف جنوب سيناء، جهودها لتنظيف المساجد بالتنسيق مع مديريات الصحة، استعدادًا لصلاة الجمعة، ضمن الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح له اليوم الخميس، مواصلة أعمال التعقيم بكافة المساجد، مع انطلاق حملة نظافة شاملة بكل مسجد، تتضمن تنظيف وتطهير النوافذ والأبواب، والحوائط، وجميع الأسطح التي يلامسها المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه يجري عمل متابعة مستمرة، من غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع جميع الإدارات للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد حرصًا على سلامة المصلين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد بجنوب سيناء تلتزم بتنفيذ التعليمات، ولم يجري رصد أي مخالفات منذ فتح المساجد لاستقبال المصلين.