معدل التضخم السنوي يسجل أقل مستوى في 9 أشهر خلال أغسطس (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي أقل مستوى له خلال عام 2020، وأيضا خلال آخر 9 أشهر خلال أغسطس الماضي.
وبحسب بيان من الجهاز اليوم، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 3.6% خلال أغسطس الماضي مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.
ويعد هذا المستوى هو الأقل منذ نوفمبر 2019 حين سجل معدل التضخم السنوي مستوى 2.7%.
وينخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس بذلك إلى مستوى أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.
ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل التضخم السنوي خلال أول 8 أشهر من عام 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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