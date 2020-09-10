وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة لطلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية.
وقال شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية بفيسبوك: الوزارة تعمل علي توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ على المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية واستقرار إدارة المدرسة.
وتابع وزير التعليم: على أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة ستستمر بكفاءة تامة وسنوافيكم بالمستجدات خلال الأيام القليلة القادمة.
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