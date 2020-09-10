جورجيا تعلن بدء الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - تبليسي - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الجورجي، جيورجي جاخاريا، اليوم الخميس، إن الموجة الثانية المتوقعة من وباء فيروس كورونا المستجد، قد بدأت بالفعل، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وأضاف جاخاريا - خلال اجتماع حكومي أوردته قناة "روسيا اليوم" - : "أن الـ 57 حالة المكتشفة اليوم، والـ 44 المسجلة أمس، تشير بشكل مباشر إلى أن الوضع الوبائي في البلاد يتغير تدريجيا".

وتابع "وكما افترضنا بدأت بالفعل الموجة الثانية من الوباء، لقد افترضنا ذلك في الخريف، وها هي تبدأ فعلا في الخريف، لكن المهم حاليا، هو أنه لا يوجد سبب للذعر، لأننا نسيطر سيطرة كاملة على الوضع".

وسجلت جورجيا زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 57 إصابة.