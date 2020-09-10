الصحة العالمية: مصر تعمل "قولا وفعلا" لتطبيق إرشاداتنا ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- فريد قطب:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر نجحت في الحد من انتشار بفيروس كورونا، موضحة أنه يوجد نجاحات حققها الفريق الطبي وتضحيات لحماية الشعب المصري وتصدوا لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان اليوم، للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.

يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت القصير، أن الصحة ركيزة اساسية للنهوض بأي مجتمع، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتولي جهود مكافحة انتشار أي مرض وتعطي المشورة للحكومات.

وقالت: "وزيرة الصحة تعمل قولا وفعلا لتطبيق دستور منظمة الصحة العالمية"، مشيرة إلى أن صحة الشعوب أساس تطور المجتمعات.

وأوضحت أن فيروس كورونا أثر على النظام التعليمي في كل الدول، ونجحت مصر في إدخال التعليم عن بعد قبل كثير من الدول وحاليا يتم الاستفادة منها.

ولفتت القصير إلى أن المنظمة توصي باستكمال التعليم وفتح المدارس مع الحفاظ على صحة التلاميذ والمدرسين والأهالي.