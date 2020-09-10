البورصة: بدء عرض شراء" إيمكس" للاستحواذ على "النيل لحليج الأقطان" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن عرض الشراء المقدم من شركة إيمكس انترناشيونال للاستحواذ على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، سيبدأ يوم الأحد المقبل، ويستمر لـ 10 أيام.

وأوضحت البورصة، أنه سيتم فتح عرض الشراء لعدد 52,992,500 سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة وبحد أدنى لتنفيذ عرض الشراء نسبة 51%.، لفترة عشرة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 13/9/2020 وحتى نهاية جلسة تداول 24/9/2020.

وأضاف البيان، أن سعر عرض الشراء 50 جنيها للسهم، وأنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وأوضح البيان، أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

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وقالت البورصة، إنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24/9/2020 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وبحسب البيان، سيكون على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، والالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت أمس، إنها تدرس عرض شراء إجباري مقدم من شركة إيميكس انترناشونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.

وأوضحت الهيئة في أن إيميكس تقدمت بشراء حتى 52.99 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم النيل بسعر نقدي يبلغ 50 جنيهاً للسهم الواحد، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم الشركة.