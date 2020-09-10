فرنسا / 39 وفاة و6544 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا أمس الثلاثاء، 6544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 335524، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفرنسية.

وبلغ عدد الوفيات 39 ليصل مجملها إلى 30764.