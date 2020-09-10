خلال 30 دقيقة / هزّتان أرضيّتان تضربان ولاية المسيلة بالجزائر

سجّلت الجزائر ليلة الأحد إلى الإثنين هزتين أرضيتين ضربتا منطقة الخوبانة بإقليم ولاية المسيلة بالجزائر وحسب ما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل، فإن الهزة الأرضية الأولى بلغت قوتها 3.9 درجات على سلم ريشتر، وبلغت قوة الهزة الثانية 3.4 على سلم ريشتر.



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