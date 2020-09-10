مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إخماد حريق مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن عمليات إطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت بدأت، مشيرًا إلى أن مروحيات الجيش ستشارك في إخماد الحريق.

فيما قام الدفاع المدني بمباشرة عمليات إطفاء الحريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودًا ضخمًا

من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

اندلع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية

بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

ورأى شاهد عيان ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

Advertisements

وقال مصدر عسكري لبناني إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن".

ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.