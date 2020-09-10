الجيش اللبنانى يطالب المواطنيين بإخلاء الطرق نظرًا للحريق الجديد في مرفأ بيروت

حريق بيروت - ارشفية وكالات: طالب الجيش اللبنانى المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت ، اليوم الخميس ،و قام الدفاع المدني بمباشرة عمليات إطفاء الحريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display(); اندلع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر Advertisements "https://alwafd.news/").display();

ورأى شاهد عيان ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وقال مصدر عسكري لبناني إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن".

ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

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