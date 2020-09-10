شاهد.. حريق جديد في مرفأ بيروت

اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه بعد، وبحسب قناة العربية الإخبارية فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت،مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.
ووقع انفجار في الرابع من أغسطس
وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.
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