جراد: التعديلات الدستورية بالجزائر تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية

قال الوزير الأول في الجزائر عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، إن التعديل الدستوري، الذي شرع البرلمان بالمصادقة عليه، قلص صلاحيات رئيس الجمهورية وعزز رقابة البرلمان على عمل الحكومة.

وشرع البرلمان الجزائري اليوم في المصادقة على التعديل الدستوري.

وطلبت الحكومة من البرلمان الاكتفاء بمناقشة محدودة وفق القانون الداخلي

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للهيئة.

وقال جراد، إن الحراك الشعبي في البلاد وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض أركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني.

وأكد الوزير الأول، أن التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء

دولة القانون.

وخلال عرضه اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل الدستور، أكد جراد، أن الدستور سيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيجسد مطالب حراك 22 فبراير الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت أن تعصف بها.

وأشار إلى أن الدستور سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية.