هيئة الطيران المدني بالإمارات ملتزمة بإعادة "بوينغ 737 ماكس" للخدمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الخميس، أنها ملتزمة بضمان العودة الآمنة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" للخدمة في البلاد.

وأكملت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وبوينغ رحلات اختبار شهادة الطيران للطائرة "737 ماكس"، وهي خطوة رئيسية في طريق عودة الطائرة للخدمة.

وتم وقف الطائرة الأكثر مبيعا عن التحليق على مستوى العالم منذ مارس 2019 بعد حادثي تحطم في غضون خمسة أشهر تسببا في مقتل 346 شخصا.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي في بيان إن الهيئة تعمل عن

Advertisements

كثب مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وبوينغ وشركات الطيران المحلية بخصوص حل المشكلات المتعلقة بالطائرة "737 ماكس".

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة في الإمارات، وتعمل أيضا مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وأضاف أنه من المتوقع عودة الطائرة إلى الخدمة في الربع الأخير من العام.