صحيفة: أمريكا ألغت أكثر من ألف تأشيره لطلاب صينين بتهمة التجسس

ألغت الولايات المتحدة تأشيرات الدخول لأكثر من ألف طالب وباحث صيني قالت إن لهم صلات بالجيش الصيني ، متهمة بعضًا بالتجسس ، في النزاع الأخير بين القوتين العظميين المتنافسين.

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وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان الأمريكية، اليوم الخميس، قال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في خطاب ألقاه أمس يوم الأربعاء إن الصين كانت تسيء استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأوساط الأكاديمية الأمريكية.

وأضاف : "نحن نمنع تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين المرتبطين باستراتيجية الاندماج العسكري الصينية لمنعهم من سرقة البحوث الحساسة والاستيلاء عليها."

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب في أواخر مايو الماضي أنه سيتم منع جيش التحرير الشعبي من دخول الولايات المتحدة، مشيرا الي أن وقال إن المواطنين الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة سرقوا الملكية الفكرية وساعدوا جيش التحرير الشعبي.

في الشهر الماضي ، أشار وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلى التحركات على تأشيرات الطلاب ، وقال لبرنامج إذاعي محلي: "ليس كل طالب صيني موجود هنا يعمل

نيابة عن أو بناءً على توجيهات الحزب الشيوعي الصيني ، لكنه أمر ألقى الرئيس ترامب نظرة جادة وجادة عليه

وأكدت وزارة الخارجية يوم الأربعاء أنه تم إلغاء أكثر من 1000 تأشيرة بموجب سلطتها الواسعة منذ أن بدأت العمل بناءً على أمر ترامب في يونيو الماضي، ورفضت متحدثة باسم القسم الإدلاء بتفاصيل عن التأشيرات التي تم إلغاؤها ، مستشهدة بقوانين الخصوصية ، لكنها قالت: "يمثل طلاب الدراسات العليا والباحثون ذوو الخطورة العالية غير المؤهلين بموجب هذا الإعلان مجموعة فرعية صغيرة من إجمالي عدد الطلاب والعلماء الصينيين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية."

يشكل الصينيون أكبر نسبة من طلاب الجامعات الدولية في الولايات المتحدة ، حيث تم تسجيل حوالي 370 ألفًا في 2018-2019.

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وقالت إن الولايات المتحدة تواصل الترحيب بالطلاب والعلماء من الصين ، "الذين لا يعززون أهداف الحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في الهيمنة العسكرية".

ومن جانب اخر، قال بعض الطلاب

الصينيين المسجلين في جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات بالبريد الإلكتروني أمس يوم الأربعاء من السفارة الأمريكية في بكين أو القنصليات الأمريكية في الصين لإبلاغهم بإلغاء تأشيراتهم.

وحسب الصحيفة قال جيمس بالمر ، نائب رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي والمؤلف عن الصين ، إن الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم كانوا يسجلون تفاصيلهم في جدول بيانات على الإنترنت ، وأن العديد من المدارس لديها روابط اسمية فقط بجيش التحرير الشعبي.

وفي خطاب ألقاه في واشنطن، أكد تشاد على الاتهامات الأميركية بحق الصين، من حيث استخدامها غير العادل لسياسات التبادل التجاري والأكاديمي واستغلاله في سبيل التجسس لصالح الحزب الشيوعي الصيني، من بينها سرقة الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد، واستغلال تأشيرات الدخول المخصصة للطلاب الأجانب.

وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد قمنا بحظر تأشيرات الدخول على بعض الخريجين الصينيين والباحثين الذين تربطهم علاقات بالاستراتيجية العسكرية التي توظفها الصين لمنعهم من سرقة الأبحاث الحساسة والاستيلاء عليها".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كانت أمرت، في يوليو الماضي، بإغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن بولاية تكساس، لقيامها بأعمال "تجسس وسرقة ملكية فكرية".

وذكرت السلطات الأميركية، أن باحثة صينية، أعلن سابقا أنها تختبئ داخل قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو، تم القبض عليها، بانتظار مثولها أمام المحكمة في قضية دخولها الولايات المتحدة تحت غطاء إجراء أبحاث علمية، في حين كانت تعمل لصالح الجيش الصيني.