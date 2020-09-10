"المال انتصر على الكرامة".. مسؤول فلسطيني يهاجم الجامعة العربية بعد إسقاط قرار يدين التطبيع الإماراتي مع اسرائيل يمن شباب نت: الخميس, 10 سبتمبر, 2020 - 12:42 مساءً [ فلسطين تعتبر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "خيانة" وتستدعي سفيرها لدى أبوظبي ] هاجم مسؤول فلسطيني، الجامعة العربية، بعد إسقاط قرار يدين التطبيع الإماراتي مع العدو الصهيوني.



وقال الوزير في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، الجامعة العربية، وقال في تغريدة نشرها، الأربعاء، إن الجامعة العربية سقطت "سقوطا مدويا تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح".



وأضاف الشيخ، أن "المال انتصر على الكرامة"، مشددا أن فلسطين "ستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها".



وراج حديث عن توجه لدى السلطة الفلسطينية للانسحاب من الجامعة العربية، بعد إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع العربي مع الاحتلال، خلال اجتماع جرى على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر الإنترنت.





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