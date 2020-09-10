لأول مرة في تاريخه.. الجيش الأمريكي يضم “كلاب روبوتية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 13 ثانية

كشفت تقارير إعلامية ، أن الجيش الأمريكي أجرى مؤخرًا، مناورات عسكرية، غير اعتيادية، حيث انضمت فيها كلاب روبوتية لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي، في تجربة تعكس طبيعة الأوضاع التي ستكون عليها الحروب في المستقبل.

وأكدت شبكة ”CNN“ الأمريكية، في تقرير لها، بهذا الشأن، أن التدريبات التي أجريت الأسبوع الماضي، في صحراء ”موهافي“، وهي واحدة من أكبر تجارب الجيش الأمريكي عالية التقنية على الإطلاق، لم تكن مجرد فيلم.

وكشف التقرير، أنه أثناء التحليق في مهبط طائرات، يحتمل أن يكون معاديًا، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو (C130) ، تم إرسال الكلاب الآلية خارج الطائرة، لاستكشاف التهديدات، قبل أن يتعرض البشر الموجودون في المكان لها.

الجيش الأمريكي يضم كلاب روبوتية

وهذه الكلاب ليست سوى وصلة واحدة في ما يسميه الجيش الأميركي، نظام إدارة المعركة المتقدمة (ABMS) وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات السريعة، للكشف عن التهديدات التي تهدد المصالح العسكرية الأميركية، ومواجهة هذه التهديدات والهجمات المحتملة بالصواريخ، أو غيرها من الوسائل.

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جندي أمريكي برفقة كلب روبوت

وشملت المناورات الأخيرة، التي امتدت من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، كل فرع من فروع الجيش الأميركي، بما في ذلك خفر السواحل، واستخدمت 30 موقعًا في جميع أنحاء البلاد.

وتسمى الكلاب ”فيجين 60 UGVs“، أو ”المركبات غير المأهولة الأرضية المستقلة“ من قبل شركة ”Ghost Robotics“ الواقعة في فيلادلفيا الأمريكية.

والكلاب قادرة على العمل عبر كافة أنواع التضاريس، وفي جميع الظروف البيئية، وهي قابلة للتكيف وحمل مجموعة من أجهزة الاستشعار وأجهزة الراديو.