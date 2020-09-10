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ماكرون طالب أوروبا أن تكون أكثر حزما تجاه أردوغان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 9 دقائق

الرئيس ايمانويل ماكرون

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي قبيل قمة مجموعة دول المتوسط الأوروبي، قادة أوروبا بأن يكونوا أكثر حزما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط.

وأعرب ماكرون  عن تضامنه مع اليونان، مؤكدا أنه “سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط، لكن على تركيا أن توضح نواياها”.

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وطالب ماكرون تركيا باحترام السيادة الأوربية والقانون الدولي، مشددا على أن “الخطوط الحمراء واضحة وعلى تركيا أن توضح خياراتها”.

حديث ماكرون  اتى قبيل القمة التي تستضيفها جزيرة كورسيكا الفرنسية، والتي يتوقع أن تهيمن عليها الخلافات في منطقة شرقي المتوسط، بين اليونان وتركيا.

وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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