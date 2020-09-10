- 1/2
- 2/2
عناصر من الحرس الثوري- أرشيفية
نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عملية عسكرية استهدفت مواقع الأكراد المعارضين للنظام على الجدار الحدودي للمنطقة الشمالية الغربية من إيران ، حسب ما ذكرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة من للحرس الثوري، الخميس.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن ”القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت سلسلة عمليات واسعة النطاق لتدمير عدد كبير من مقار الجماعات الإرهابية المناوئة للثورة في الجدار الحدودي للمنطقة الشمالية الغربية من إيران“.
وكشفت الوكالة عن استخدام الحرس الثوري للطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ الذكية في العملية، التي سقط فيها عدد كبير من العناصر المعارضين.
ووصفت الوكالة الرسمية العملية بأنها ”أكبر العمليات العسكرية للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني“.
وتنشط القوات الكردية المعارضة للنظام الإيراني على الشريط الحدودي مع إيران من جهة إقليم كردستان شمال العراق وكذلك على المنطقة الحدودية مع تركيا.
وبين الحين والآخر تعلن طهران عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الحرس الثوري وحرس الحدود خلال المواجهات مع المعارضين الأكراد الذين تصفهم طهران بـ“معادي الثورة والنظام“.
وتعاني مناطق الأكراد في إيران الفقر واقتصادا هشا جراء إهمال النظام الإيراني للمنطقة لسنوات.
وتشير التقارير، غير الرسمية، إلى إن نسبة الأكراد في إيران تشكل 10% من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة، أي بحدود 8 ملايين كردي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري ينفذ عملية عسكرية ضد المعارضين الأكراد على الحدود الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.