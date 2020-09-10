الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة لبحث عدة ملفات هامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصل وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، في زيارة قد تستمر لساعات، لبحث ملف التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية مع حركة حماس المسيطرة على القطاع .

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الوفد برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية وصل غزة، عبر معبر بيت حانون “إيريز” شمالي القطاع.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الأمني خلال الزيارة التي لم تُعرف مدتها، مع قيادات الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، ملفات عدة بينها التهدئة على الحدود مع إسرائيل، والمصالحة الوطنية.

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كما ستتناول المباحثات، الأوضاع الصحية في غزة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة.

وكان الوفد الأمني المصري زار غزة، نهاية الشهر الماضي، والتقى قادة حماس في إطار جهود احتواء التصعيد الميداني على جانبي الحدود.

والخميس الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إنهاء الانقسام رغم التباعد في المواقف السياسية بين حكتي فتح وحماس التي سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح منذ 2007 بعد انقلابها على مؤسسات السلطة الوطنية في القطاع المحاصر.