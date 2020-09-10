كوشنر: عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التطبيع ينم عن تحول مهم في الشرق الأوسط

كشف كبير مستشاري البيت الأبيض “جاريد كوشنر” عما أسماه تحولا مهما في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لـ”كوشنر”، أمس الأربعاء تعليقا على عدم إدانة الجامعة العربية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي.

واعتبر “كوشنر” أن “عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات، وإسرائيل، دليلا على تحول مهم في الشرق الأوسط”، كما أشار إلى سماح كل من السعودية، والبحرين لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالهما الجوي عند توجهها شرقا صوب قارة آسيا.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض: “أية شركة (طيران) إسرائيلية تطلب رخصة لاستخدام المجال الجوي السعودي، من أجل التوجه شرقا، ستحصل عليها”.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، للأناضول، إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات، وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.