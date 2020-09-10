حريق في مرفأ بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهر اليوم الخميس، مقاطع فيديو مصوّرة تُظهر ألسنة نيران عالية تلتهم أحد مباني مرفأ بيروت.

ذكر مصدر عسكري لـ"رويترز" أن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت والسبب غير معلوم".

التفاصيل تُورد تباعًا...