نتنياهو يستبق "كابينيت كورونا" ويدفع نحو الإغلاق بدءا من الأسبوع المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات تمهيدية سبقت الاجتماع المقرر في وقت لاحق اليوم، الخميس، لـ"كابينيت كورونا". وذكرت مصادر شاركت في الاجتماع أن نتنياهو يدفع نحو التوصل إلى اتفاق حول تشديد القيود المرتقبة خلال فترة الأعياد اليهودية في شهر تشري العبري، خلال اجتماع اليوم.

وأشارت الترجيحات إلى أن "كابينيت كورونا" سيصادق على خطة "كبح مشدد" التي أعدها منسق كورونا، بروفيسور روني غمزو، وتحظى بدعم كبار المسؤولين في وزارة الصحة؛ علما بأن الخطة تتضمن أكثر القيود تشددا وتصل إلى حد الإغلاق الشامل.

ونقلت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" عن وزراء شاركوا بالجلسة الاستباقية التي عقدها نتنياهو لبلورة القرارات التي ستصادق عليها الحكومة، في ظل الفوضى التي تشهدها اجتماعات "كابينيت كورونا"، إن "البلاد باتت أقرب إلى الإغلاق أكثر من أي وقت مضى".

وتنص خطة "كبح مشدد" على الإغلاق خلال أيام الأعياد خلال الأعياد اليهودية (رأس السنة و"يوم الغفران" وعيد العرش") وسيتم تشديد القيود خلال فترة الأعياد والتي تستمر نحو ثلاثة أسابيع.

Advertisements

وتشمل الخطة كذلك إغلاق المؤسسات التعليمية عدا الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية، ومنع التجمهر (وفقا لتعليمات المدن الحمراء)، وإغلاق المطاعم ومحال الترفيه، ومنع السياحة الداخلية، وتنظيم عمل القطاع العام بحسب أنظمة الطوارئ.

في المقابل، شدد مصادر مطلعة على أن نتنياهو يدعم فرض إغلاق شامل في جميع أنحاء البلاد خلال طيلة عطلة الأعياد اليهودية في شهر تيشري العبري، والتي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

يتبع..