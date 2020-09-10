أعداد الوفيات بكورونا في المجتمع العربي في ارتفاع مستمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت اللجنة القطرية للصحة في المجتمع العربي اليوم، الخميس، من أن أعداد الوفيات في البلدات العربية تأثرا بالإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر.

وأكدت اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، وتعنى بشؤون الصحة الخاصة بالمواطنين العرب، أن أكثر من 100وفاة في الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وفي هذا السياق، نقلت الهيئة العربية للطوارئ عن مصادر طبيّة، أن الأعراس هي أكبر مصدر لانتشار الفيروس في المجتمع العربي.

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ووجهت الهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، نداء للمواطنين العرب في البلاد، ناشدتهم بتشديد الالتزام بالتعليمات في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وعقدت الهيئات العربية اجتماعا، مساء أول من أمسِ الثلاثاء، بحضور ممثلي اللجان المهنية والتخصًّصية ومختلف الجمعيات، بحثت فيه سبل مواكبة ومواجهة التطوُّرات والمستجدات الأخيرة فيما يتعلق بالانتشار المتسارِع والخطير لفيروس كورونا في المجتمع العربي بالبلاد، وتحديد المواقف والإجراءات الجماعية والوحدوية لمواجهة مَخاطر وإسقاطات تسارُع تَمدُّد الجائحة، على مختلف المستويات وفي جميع المجالات.

وبعد البحث والنقاش، اتخذت عدة قرارات وإجراءات كتوصيات عامة، لمواجهة تداعيات وتحدِّيات المرحلة الراهنة والمقابلة من انتشار الجائحة، على المستويين القطري والمحلي.

هذا، وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 143049 حتى الساعة 10:15 من صباح اليوم الخميس، بينهم 1055 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 487 وصفت حالتهم خطيرة و137 تحت التنفس الاصطناعي، 109775 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 32217".