الهلال الأحمر الإماراتي يسيّر عيادة طبية إلى قرية المحب بمحافظة الحديدة

الخميس 10 سبتمبر 2020

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى منطقة المحب بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، ضمن مساعيها الإنسانية للتخفيف من معاناه الأهالي والسكان في الساحل الغربي.



وقال طاقم العيادة الطبية: إن العيادة الطبية تقوم بالتنقل في أكثر من 27 قرية واقعه على خط الساحل الغربي، وهي تفتقر إلى أدنى المقومات الصحية والعلاجية.

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وأضاف الطاقم أن الفريق يقوم بتوفير الخدمات الطبية والأدوية المجانية للمواطنين المصابين بأمراض القلب، والضغط، والسكر، والحميات المنتشرة، وأمراض الجلد، وغيرها من الأمراض.

وأكد الطاقم أن العيادة قامت بالنزول إلى منطقة المحب بمديرية التحيتا، واستقبلت عشرات الحالات المرضى، وتم معاينتهم وتقديم الأدوية المجانية لهم.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية المجانية لمناطق الساحل الغربي المختلفة في إطار الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.