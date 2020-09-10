مصر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

الخميس 10 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة، وذلك مقابل 187 إصابة و19 وفاة أول أمس الثلاثاء.



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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 100403 حالات من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها و5577 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.