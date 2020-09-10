شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إحباط مخطط إرهابي والقبض على 3 متهمين والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت السلطات التونسية مخططًا إرهابيًا يهدف إلى تركيز إمارة إرهابية بمنطقة بئر السعد من مدينة القطار التابعة لمحافظة قفصة جنوب تونس. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه أُلقي القبض على 3 إرهابيين بعد أن حاولوا استقطاب شباب للانضمام لهذا التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى إحالة الإرهابيين للنيابة العمومية من آجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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