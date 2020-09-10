العاني: استهجان بعض السياسيين من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية مجرد تمثيل

اعتبر النائب ظافر العاني، الخميس، ان استهجان بعض السياسيين من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية مجرد تمثيل.
وقال العاني في تغريدة على "تويتر": "إنه مجرد تمثيل لا أكثر عندما يعلن بعض السياسيين استهجانهم من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية، في حين إن رئاسات النظام وأركان الدولة ومفاصلها مبنية كلها على اساس هذا التقسيم".
واضاف "أقول لهم (إما ان تواجهوا حقيقة الأمر وتحولوا العراق الى دولة مواطنة بالكامل أو تكفوا من الكذب على الناس)".
وتابع ان "انزعاج عدد من المسؤولين من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية ليس حرصا منهم على المواطنة وانما لأن القوائم اظهرت حقيقة السياسات الطائفية للنظام السياسي والاجحاف الذي يمارس بدون خجل"، مشيرا الى انهم "يطالبون بعدم اعلان ذلك مستقبلا لكي يخفوا اداة الجريمة".
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