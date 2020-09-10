حكام العراق يغادرون إلى الدوحة لقيادة مباريات بدوري ابطال آسيا

وسيمثل العراق في البطولة كل من الحكام علي صباح ومهند قاسم وواثق مدلل بإدارة مباريات دوري أبطال آسيا من بين قائمة تضم 23 حكماً للساحة، إضافة إلى 22 مساعداً و6 مراقبين ومثلهم كمقيمي حكام، يمثلون نخبة حكام القارة الصفراء.ومن المقرر أن تستأنف مباريات البطولة يوم الاثنين المقبل، حيث ستسمر حتى الثالث من تشرين الأول المقبل.

ويمثل نادي الشرطة، العراق في المسابقة، وسيلعب أيضاً في الدوحة بعدما قرر الاتحاد القاري بأن تكون المباريات بنظام التجمع.

