رسمياً.. الاسيوي يلغي بطولة كأس الاتحاد ويؤجل منافسات الشباب والناشئين

وأكد المكتب التنفيذي عبر موقعه الرسمي، أنه "يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021".وأضاف "كذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وافق المكتب التنفيذي على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن بأسف عن إلغاء البطولة في نسخة عام 2020".

وتابع "كما تم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، حيث ستقام البطولة الآن عام 2024، وتقرر إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، على أن تستضيف دولة الإمارات النسخة المقبلة عام 2021".



من جهة أخرى صادق المكتب التنفيذي على التقرير المالي لعام 2019، وتقرير المدقق المستقل، وكذلك الميزانية المعدلة لعام 2020، وتم أيضاً المصادقة على تشكيلة مجموعة العمل الخاصة بنظام ترخيص الأندية، ومجموعة عمل الأمن والسلامة للفترة المتبقية من دورة 2019-2023.

ونظراً للتحديات التي أسفرت عنها جائحة كوفيد-19، فقد اعتمد المكتب التنفيذي عدم إمكانية إقامة الاجتماع الثلاثون للجمعية العمومية بشكل شخصي في كوالالمبور يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2020، وتقرر عقد الاجتماع عبر الانترنت.