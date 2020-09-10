قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، إن التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة والبيشمركة سيحمي الأرض و"يؤمن فرصة الإزدهار والتنمية"، فيما أشار بارزاني إلى "توفر النوايا لدى الجميع"، من أجل حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وأكد الكاظمي، وفقاً للبيان، "حاجة العراق الفعلية للإصلاح، وأن تكون الأولوية في العمل الوطني للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة"، مضيفاً أن "التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الانتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو من سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الإزدهار والتنمية للبلد".
ولفت الكاظمي إلى "أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأن إقليم كردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر"، متابعاً أن "الفرصة متاحة الآن للارتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم".
من جانبه، أكد بارزاني، بحسب البيان، "توافر النوايا لدى الجميع، على سبيل بذل الجهود في الإصلاح، وحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي لبارزاني: التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة والبيشمركة سيؤمن فرصة الإزدهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.